（早报讯）本地股市交投情绪受到通货膨胀和中国冠病疫情影响，新加坡海峡时报指数昨天下滑19.72点或0.58％，以3363.56点作收。

美国三大股指全面下跌，纳斯达克指数的跌幅最大，达2.18％。标普500指数和道琼斯工商指数分别下跌1.69％和1.19％。

以下是今天（4月12日）值得关注的股票：

ESR房地产投资信托（ESR-REIT）今早开市前披露，信托将把圣诺哥环道21B号的工业房地产，重新发展为定制建造（build-to-suit）高规格设施。信托预测，这个重新发展项目的成本约3850万元，将于2024年第一季完成。

大信商用信托（Dasin Retail Trust）的审计师德勤（Deloitte & Touche）认为信托和子公司能否正常营业有显著不确定性（material uncertainty）。其中原因包括信托和子公司截至去年12月底处于负营运资本状态，净流动负债分别为7亿1986万元和6亿6317万元。

汉铭科技（Ace Achieve Infocom）接到新加坡交易所（SGX）发出的除牌通知。

豪支付（OxPay Financial）今早开市前要求暂停交易，称稍后会宣布消息。