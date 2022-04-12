调查：六成本地企业离职率高于12个月前

（早报讯）调查显示，超过九成本地中小企业对接下来12个月的增长保持乐观，但有近半数企业面对大离职潮的压力，以致影响企业的创新和数码转型计划。

思爱普公司（SAP）对亚太区八个国家的1363家中小企业进行调查，当中包括100家本地企业。

调查显示，92％受访本地企业对接下来12个月的发展机会保持乐观，有58％也表示已能高度或完全应对冠病疫情的冲击。

然而，全球范围的“大离职潮”可能会影响中小企业的增长，调查发现，本地近半数企业面对大离职潮的压力，有62％的企业也表示目前的离职率比12个月前高，而65％的企业反映目前招聘新员工或招募替代人才比一年前困难。

有92％的企业因此认为，劳动力的流动性将增加落实创新和数码转型计划的难度，而缺乏人才也成为比网络安全、缺乏预算或缺乏理解更大的障碍。

由于大多本地中小企业将数码转型视为企业生存的关键因素，而留住人才至关重要，各企业也采取不同措施挽留人才。有四成企业愿意提供灵活工作安排、35％会提供提升技能的机会、31％同意员工远程办公、另有29％有意提高员工的薪酬或医疗待遇。有超过七成企业也着重于培训来实现转型。

思爱普公司亚太和日本区总裁保罗·马里奥特（Paul Marriott）说：“数码转型对中小企业来说不只是建立韧性的方式，也能协助创造新的增长途径。但如果没有合适的人才任何转型都将举步维艰。因此人才投资必须与创新投资相匹配，以确保亚太及日本地区的中小企业既能生存又能茁壮成长。”

约四成本地雇员离职是为追求更好的薪金

调查也发现，有41％的本地雇员离职是为追求更好的薪金奖励，其他原因则包括为追求更有意义的工作、转行至其他领域和争取更好的职业晋升。

保罗·马里奥特说：“大离职潮经常被误解为员工为了追求自己的目标而离职，但这并不是全貌。人才需要合适的薪酬、灵活性以及清晰沟通的职业晋升历程。事实证明优先考虑提升技能和职业发展，并通过正确的技术和合作伙伴来给予支持，对雇员和中小企业来说是双赢的。”