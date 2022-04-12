更多Kinder巧克力产品被令召回

（早报讯）疑受沙门氏菌感染，被令召回的Kinder巧克力蛋产品进一步增加，其中新增一款Kinder Schokobons牛奶巧克力榛果糖。

继上周两度召回共四款Kinder巧克力产品后，新加坡食品局今天（4月12日）再发文告，下令召回更多受影响的比利时产品，包括所有批次的Kinder Schokobons，涵盖各类包装尺寸和最佳食用期的产品。

早前已被点名的Kinder Mini Eggs（75克）、Kinder Egg Hunt Kit（150克）和Kinder Surprise Maxi（100克），召回范围进一步扩大至所有批次和最佳食用期。

食品局已下令进口商Kaimay Trading、Heinemann Asia Pacific、Focus Network Agencies (S)、Walluco和Le Petit Depot公司召回受影响的产品，目前召回工作仍在进行中。

误食沙门氏菌（Salmonella）或将引发食物中毒，症状包括发烧、腹部绞痛和腹泻。

食品局建议，食用这些产品后出现健康担忧的消费者，应寻求医疗意见。若对于召回产品有任何问题，也可咨询卖家或进口商。

除了上述产品，食品局本月6日也下令Redmart召回巧克力蛋Kinder Surprise，最佳食用期介于今年7月11日和10月7日。