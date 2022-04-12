警方明年成立新指挥处 集中处理性罪案和家庭暴力案件

（早报讯）新加坡警察部队明年设立新指挥处，集中处理所有性罪案和家庭暴力案件。

配合国际性侵害意识月，警察部队今天（4月12日）举行首届性侵害关怀意识研讨会（Sexual Assault Awareness Seminar）。

内政部长兼律政部长尚穆根致辞时，宣布警方将从四方面检讨处理性罪案的方式，包括查案过程、警员培训、加强与社区伙伴合作为受害者提供援助，以及提高公众对查案过程和法庭程序的认识。

为此，警察部队明年成立性罪案与家庭暴力指挥处（Sexual Crime and Family Violence Command）。组成团队的警员具备办理相关案件的经验，也善于应对受害人。

有关指挥处的详情将在稍候公布。

在社区合作方面，尚穆根说，警方有意与关怀家暴援助中心合作，把性罪案受害者转介给援助中心，让他们在调查结束后仍能获得帮助，包括接受辅导。警方也正在探讨如何同新成立的新加坡妇女发展与支援组织（SG Her Empowerment，简称SHE）合作。

政府去年成立专门应对网络伤害的群策群力行动联盟“阳光联盟”，SHE建立于阳光联盟的基础上，宗旨是为遭遇网络伤害的受害者提供一站式的援助，以及提升公众对网络伤害的意识。

SHE由阳光联盟成员、义正律师事务所联合管理合伙人张祉盈于上个月创办，本月注册成为慈善机构。它也会针对相关课题进行研究、收集意见和提倡能赋权于女性的政策等，朝建立性别平等的社会迈进。

2017年至2020年之间，警方共接获约9200起性罪案，包括强奸、性侵、非礼等，一些涉及孩童和弱势被害者。

研讨会在警察广东民大厦举行，除了警队内部人员外，也有来自总检察署、竹脚妇幼医院和社会及家庭发展部等伙伴机构的演讲者。