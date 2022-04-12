投资者静待美国通胀数据 海指截至中午跌0.89％

（早报讯）美国通货膨胀数据即将出炉，投资者担心这或促使美国更积极地加息。亚洲股市今早（4月12日）普遍下挫，本地股市低开低走。

截至中午12点午休，新加坡海峡时报指数下跌29.9点或0.89％，报3333.66点。整体股市交易量6亿9478万股，交易总值5亿3401万元。全场有141只上升股，下跌股有222只。

海指30只成份股当中，领跌的股票包括星展集团（DBS）、牛奶国际控股（Dairy Farm International）和吉宝企业（Keppel Corp），皆跌超过1％。

区域股市方面，日本股市的跌幅最大，达1.46％。香港、上海、深圳、台湾和韩国股市则分别下跌0.48％、0.66％、0.65％、0.22％和1.07％。

财富管理公司Ord Minnett发布的报告指出，投资者越来越担心达到三年高位的美国10年期国债收益率将导致经济放缓，以及评估通货膨胀会对企业盈利造成的影响。

参与路透社调查的经济师预测，美国今年3月的消费者价格指数（CPI）同比上升8.4％。

DWS美国首席投资官大卫·比安科（David Bianco）认为，比起其他行业，能源和公用事业领域更能够抵御通胀所带来的冲击，尤其是在油气价格飙升的情况下。如果这些大宗商品价格攀升至新高，相关板块可能会进一步跑赢大盘。