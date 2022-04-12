李显龙总理：政治领导人与公共服务官员须紧密协作 延续建立的信任

（早报讯）在我国政治和公共服务领导层更新之际，现任部长与资深公共服务官员建立起的信任也须更新延续。

李显龙总理今天下午（4月12日）在公共服务官员擢升仪式上强调这点。他指出，冠病疫情发生时，第四代领导与各部门常任秘书和团队密切协作，在这场危机中深化关系，加深共同理解与信任。“不论是部长或公共服务，这为下一代领导人奠下了基础。当他们接过领导国家的棒子时，两者都必须紧密协作，交出新加坡人预期并习惯看到的成绩。”

李总理指出，冠病疫情对我国政府是一种考验，也让政府从中汲取经验。首先，在不确定因素的环境下，政府得做好准备做出艰难的决定，没有设定好的脚本（established playbook）为指引，也没有观望的时间。政府必须在当下欠缺完整信息的情况下，做出最适当的判断。

政府也得改变公众思维，当人们已习惯病例持低，突然在措施放宽后面对疫情升温，政府得应付公众的焦虑情绪。庆幸的是，政府在关键的时机做出调整，顺利地应对德尔塔毒株，以及奥密克戎毒株的一波波疫情。

第二，政府须放眼当下问题以外的局势，在疫情期间时刻做好计划，未雨绸缪以应对有可能出现的突发状况。

第三个汲取的经验是政策上的执行。他对在场的官员说：“身为行政官，你们的工作不只是想点子，写报告……也必须有效地执行，找出重点，并专注在最急迫的事物，动员并组织资源，召集所有机构来协作，避免执行上的失误。同时，你们也得与利益相关者沟通，并把信息传达给民众。”

李总理强调，公共服务署须与政治领导人紧密协作。部长也得搞好政治，理解关键的课题与轻重，为国家战略定下明确的方向，唯有这样，才能给民众保证，带领新加坡前进。