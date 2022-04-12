岌巴俱乐部地段将设四条生态走廊 连接周边绿色空间

（早报讯）岌巴俱乐部地段将用于发展住宅，当局将在这里设立四条自然走廊，连接周边的绿色空间。

建屋发展局今天（4月12日）发文告说，针对岌巴俱乐部地段的住宅项目，该局和市区重建局于2020年11月对77.8公顷的发展地段及周边区域展开环境影响评估，并且与自然保护团体对话，收集他们的意见及反馈。

评估发现，上述区域内有逾390种植物和380个动物品种，它们大部分集中在武吉慈明（Bukit Chermin）的次生林（secondary forest）、毗邻柏莱雅溪（Berlayer Creek）的红树林，以及海草草甸和岩岸栖息地。

武吉慈明次生林以原生品种为主，这里的原生林曾在上世纪50年代之前被清理，后来这里又重新种植了植物。这包括极度濒危的棒花蒲桃树（学名：Syzygium claviflorum）和濒危的腺叶山矾灌木（学名：Symplocos adenophylla）。

岌巴俱乐部地段占地约48公顷，当局将腾出其中约10公顷的土地作为公园和开放区域，相当于18个足球场大。作为拉柏多自然公园步道网络的一部分，这四条生态走廊将岌巴俱乐部地段与周边的拉柏多自然保护区、南部山脊等绿色空间连接在一起。

其中，柏莱雅走廊（Berlayer Corridor）是柏莱雅溪旁一条约30米宽的线性公园（linear park）。它不仅将作为发展地段西侧边界的生态连接，也可作为新发展项目的红树林缓冲地带。

环境影响评估报告已挂上建屋局网站，公众即日起至5月11日可就报告内容提交反馈。