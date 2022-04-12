岌巴俱乐部现址将建6000个组屋单位

（早报讯）南部濒水区一带岌巴俱乐部的现址将发展成住宅区，兴建约6000个组屋和3000个私宅单位，首批组屋会在三年内推出。该区也将开辟新的自然公园步道网络，公众日后可沿着海滨地带造访更广阔的公园与绿地。

岌巴俱乐部现址的发展计划属于南部濒水区（Greater Southern Waterfront）长期规划的一部分。这幅占地约48公顷的地段在2014年发展总蓝图中已划为住宅用途，俱乐部租约到期后会重新发展。

国家发展部长李智陞今天（4月12日）宣布这项计划时说，新组屋不仅与海岸和绿地为邻，也靠近市中心以及拉柏多公园和直落布兰雅地铁站，希望这能鼓励居民减少用车。

尽管属于已开发地段，岌巴俱乐部现址毗邻拉柏多自然保护区、南部山脊和柏莱雅溪红树小径（Berlayer Creek）等重要自然地区，政府早前展开环境影响研究和生态概况剖析，评估发展计划对生态环境的影响。

鉴于该地段对生态连接起到重要作用，约两成面积将特辟为公园和开放空间，为居民提供休闲去处之余，也充当动植物的自然栖息地。各座组屋也会有不同的高度，靠近绿地的组屋较矮，便于居民更好地享有绿意盎然的景观。

南部濒水区的长期发展规划备受瞩目，李显龙总理在2019年国庆群众大会上首次宣布岌巴俱乐部现址将兴建约9000个组屋和私宅单位。该区也拟设立更多办公空间和休闲设施，成为集生活、工作与休闲于一体的新场所。

除了岌巴俱乐部现址，李智陞说，附近的地区也将打造新的拉柏多自然公园步道网络（Labrador Nature Park Network），横跨逾200公顷的绿色空间，相当于武吉知马自然保护区近1.5倍的面积。

这个自然公园步道网络涵盖拉柏多自然保护区和南部山脊次森林等主要栖息地，也包括在亚历山大溪流、巴西班让公园和柏莱雅溪等扩展的自然公园与绿地。

针对南部濒水区首个组屋项目会否在黄金地段组屋模式下推出，建屋局受询时说，黄金地段组屋模式适用于坐落在市中心和周边地区等优质地段，如南部濒水区的指定组屋项目。这些项目市值非常高，须投入大笔津贴使价格维持在可负担水平。

虽然岌巴俱乐部坐落在南部濒水区内，发言人指出，国家发展部和建屋局还会根据项目的位置特点及市值等因素，决定是否在黄金地段组屋模式下推出这批组屋。当局将适时公布详情。