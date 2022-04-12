男子地铁车厢内抽电子烟 SMRT报警

（早报讯）男子被指在地铁上摘下口罩大抽电子烟，车厢内烟雾缭绕，SMRT针对此事报警。

这起事件发生在上周四（4月7日）晚上8时25分左右，一名男子被拍下在东西线地铁列车上吞云吐雾。

网上视频显示，该名中年男子当时坐在地铁车厢内的保留座位（reserved seating），还将自己的背包放在旁边的空位上。他脱下口罩，一边低头滑着手机，一边抽着电子烟，还大口吐出烟雾。旁边的乘客只能将头扭到另一侧，疑似在闪避烟雾。

SMRT在回复媒体问询时表示，目前已接获通报，会严肃看待这种影响他人安全的行为。SMRT鼓励乘客时刻戴好口罩，遵守乘车的安全规则，一旦发现类似情况，应该立刻向工作人员通报。

根据现行的防疫条例规定，搭乘地铁等交通工具时，公众仍需戴好口罩。

根据环境局网站，为保护非吸烟者不在通勤时吸入二手烟，本地所有公共交通工具都禁止吸烟。若在公共交通工具内吸烟，会被罚款200元至1000元。

根据烟草法令，本地禁止进口、分销、销售包括电子烟及其配件。一旦罪成，初犯者可面对最高1万元罚款，最长六个月监禁或两者兼施；重犯者可面对最高2万元罚款，监禁最长12个月或两者兼施。非法购买、使用电子烟的违例者也可被罚款最多2000元。