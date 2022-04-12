四岁女童赤脚马路跑 巴士车长下车救人

（早报讯）四岁女童与家人走失，在繁忙的马路中央赤脚徘徊，停在红灯前的巴士车长见状，赶紧趁着交通灯转绿之前，下车将女童抱到巴士上，让女童得以安然无恙地与家人团聚。

新捷运（SBS Transit）今天（4月12日）在面簿贴文，指这起事件发生在1月16日下午，地点在滨海林荫道（Marina Boulevard）。

这名机警的巴士车长是王思元，事发时驾驶400号服务路线巴士，正在等待红灯转绿。突然，他看见一名女童赤脚在有五条车道的马路上徘徊，似乎没有意识到自己身处险境，分分钟可能被车撞。

王思元被眼前这一幕吓坏，担心女童会有危险，他当机立断地跑到路上，将女童安全地带上巴士。

他事后得知，女童早前在附近的游乐场玩耍时与家人走失，父母正焦急地四处找她。好在王思元及时发现女童，并将她带离交通繁忙的马路中央，女童最终也顺利与家人团聚。

王思元说，“当我在红灯前停下，看到小女孩在马路上奔跑时，我第一个想到的就是她有危险，赶快趁着绿灯还没亮起，冲出去把她抱上车。”

王思元机警的思维和行动，及时拯救了处在危险当中的女童，获得新捷运的赞扬。

这则贴文引起网民们的关注，纷纷在底下留言称赞王思元是一名英雄。网友Yvonne留言道，“巴士车长做得太好了，他的迅速反应拯救了一条珍贵的生命。”