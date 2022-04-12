四岁女童赤脚马路跑 巴士车长下车救人

（早报讯）四岁女童与家人走失，在繁忙的马路中央赤脚徘徊，停在红灯前的巴士车长见状，赶紧趁着交通灯转绿之前，下车将女童抱到巴士上，让女童得以安然无恙地与家人团聚。
新捷运（SBS Transit）今天（4月12日）在面簿贴文，指这起事件发生在1月16日下午，地点在滨海林荫道（Marina Boulevard）。
这名机警的巴士车长是王思元，事发时驾驶400号服务路线巴士，正在等待红灯转绿。突然，他看见一名女童赤脚在有五条车道的马路上徘徊，似乎没有意识到自己身处险境，分分钟可能被车撞。
王思元被眼前这一幕吓坏，担心女童会有危险，他当机立断地跑到路上，将女童安全地带上巴士。
他事后得知，女童早前在附近的游乐场玩耍时与家人走失，父母正焦急地四处找她。好在王思元及时发现女童，并将她带离交通繁忙的马路中央，女童最终也顺利与家人团聚。
王思元说，“当我在红灯前停下，看到小女孩在马路上奔跑时，我第一个想到的就是她有危险，赶快趁着绿灯还没亮起，冲出去把她抱上车。”
王思元机警的思维和行动，及时拯救了处在危险当中的女童，获得新捷运的赞扬。
这则贴文引起网民们的关注，纷纷在底下留言称赞王思元是一名英雄。网友Yvonne留言道，“巴士车长做得太好了，他的迅速反应拯救了一条珍贵的生命。”
He was horrified by the scene before him as his bus was waiting for the red traffic lights to turn green. On that Sunday...Posted by SBS Transit Ltd on Monday, April 11, 2022