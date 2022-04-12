市场担忧加息滞胀 海指五天连跌

（早报讯）美国2月份通胀数据出炉前，加息与滞胀担忧促使亚太股市周二（4月12日）表现疲弱，多数股市退低。本地股市的新加坡海峡时报指数再跌0.99％或33.31点，闭市报3330.25点，银行股持续下挫造成海指连续五个交易日下跌。

中国和香港以外亚太股市今天（12日）纷纷败退，东京和首尔股市跟随华尔街隔夜股市进一步挫跌1.81％和0.98％，悉尼则回跌0.48％；香港回升0.52％，上海和深圳股市各自回涨1.46％和1.81％。

至本地傍晚时分，美国三大股指期货小幅涨跌，WTI原油期货回涨3.38％至每桶报97.48美元，布伦特原油期货回涨3.50％至每桶报101.93美元，欧洲和伦敦股市今天开盘至今分别再跌0.74％和0.43％。现货金价保持在每安士1950美元左右。美国十年公债收益率已飙升至2.8％以上，这是2018年底以来最高。

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）表示，如果消费价格指数（CPI）数据符合或低于预期，可能会给最近的抛售降温，但如果数据高于预期，可能会进一步提振美国联邦储备局的鹰派，并使股价面对压力。市场预期美国3月份通胀率扬升至8.5％，高于2月份的7.9％。

彭博社报道金融服务公司Bulltick全球宏观研究主管维拉（Kathryn Rooney Vera）说：“我们今年面临的是滞胀。”她补充说，“美国联邦储备局发现自己所处的环境非常复杂”，未来两次政策会议中每次加息50个基点的可能正在反映到价格上。

整体本地股市交易量今天跌至15亿5000万股，交易总值微跌至12亿3000万元。全场上升股200只，下跌股264只。

海指成份股周二多数下跌，六只股价上涨，20只下跌，四只持平。银行持续败跌，造成海指疲弱无力。星展集团控股（DBS）股价再跌2.38％至33.24元；大华银行（UOB）跌1.27％至31.10元；华侨银行（OCBC）跌1.07％至12.01元。

活跃股方面，星展集团控股的交易总值继续遥领全场，达到2亿1492万元，是唯一交易总值上亿元的股票。胜科海事（Sembcorp Marine）交易量继续遥领群雄，交易量1亿7483万股。

个股方面，ESR房地产投资信托（ESR-REIT）周二股价持平于0.415元的近十个月低位。信托周二开市前披露，信托将把圣诺哥环道21B号的工业房地产，重新发展为定制建造（build-to-suit）高规格设施。信托预测，这个重新发展项目的成本约3850万元，将于2024年第一季完成。

大信商用信托（Dasin Retail Trust）周二股价挫跌3.23％，跌至0.30元的历史闭市低位。信托的审计师德勤（Deloitte & Touche）认为信托和子公司能否正常营业有显著不确定性（material uncertainty）。其中原因包括信托和子公司截至去年12月底处于负营运资本状态，净流动负债分别为7亿1986万元和6亿6317万元。