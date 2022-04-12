本地研究发现 接种冠病疫苗出现心肌炎概率低

（早报讯）本地一项研究发现，对比接种其他非冠病疫苗如天花及流感疫苗，公众接种冠病疫苗后，出现心肌心包炎的风险和概率较低。

一组来自新加坡国立大学心脏中心、国大医院及国大杨潞龄医学院的研究人员，仔细分析超过20个国际研究、逾4亿剂疫苗的数据后发现，接种冠病疫苗后的心肌心包炎（Myopericarditis）发病率，和接种天花、流感及其他疫苗比较，没有显著差异。

数据显示，公众接种冠病疫苗后出现心肌心包炎的概率非常低，每百万剂中仅有18人。接种非冠病疫苗出现同样症状者，每百万剂中则是56人。有关研究报告已刊登在国际医学期刊《柳叶刀呼吸医学》。

心肌炎（Myocarditis）是心肌发炎；心包炎（Pericarditis）是心脏外膜发炎。心肌心包炎则是指这两种症状同时发生，有关症状一般由病毒引起，严重情况可导致永久性心脏损伤。

截至今年3月，全球已接种逾100亿剂冠病疫苗，一般副作用轻微，但有报道指公众特别是青少年接种冠病疫苗后，身体不适，包括出现心肌炎，引起一些人对疫苗安全性的疑虑。

该研究作者之一国大心脏中心心胸血管外科高级顾问医生柯林奥德·拉曼纳丹（Kollengode Ramanathan）说，研究结果证实心肌心包炎非常罕见，可增强公众对冠病疫苗安全性的信心。