男子冒充多人身份骗车房 骗近40万元监五年三个月

（早报讯）“连环骗子”冒充至少10人身份，到处行骗长达三年，申请信用卡、冒充他人贷款，挥霍近40万元的不义之财，用来购买名牌货，甚至租车租公寓。

新加坡籍被告霍俊宏（36岁）也利用假身份频频逃避追查，还在警方找上门时开车逃离现场，撞伤警员和保安人员。

霍俊宏承认欺骗、伪造文件、鲁莽行事和吸毒等共116项罪名，今天（4月12日）被判坐牢五年三个月，罚款2000元及吊销执照三年。

被告在2017年至2019年之间，以不同借口欺骗公司前职员，网络交易平台用户等人交出身份证照片，他甚至连自己母亲的身份证也盗用。

被告跟着以这些人的资料向各家银行申请了12张信用卡和至少5万9000元贷款，过后肆意挥霍买名牌货。

他也利用不同人的身份，申请附带新手机的手机配套，及租下宝马轿车。为了逃避追查，他也在榜鹅和后港租下两间公寓单位。

被告骗取的货物、服务和贷款总价值39万6568元。他也企图再骗走约14万元，但这些交易没有通过。

2019年10月14日，警方来到榜鹅公寓单位逮捕被告。被告开车在公寓后门被警员拦下，但他与警员对话后，突然加速冲向闸门，逃离现场。

过程中，他驶过公寓保安的右脚，导致对方脚部淤青，也把男警员撞至脚和背部受伤。

警方紧追到淡滨尼快速公路，被告随后弃车逃走，但最终被捕，还押至今。

庭上揭露，被告从2016年就遭警方调查，但他接下来三年不断干案，行径越来越恶劣，甚至弃保潜逃，逍遥法外长达七个月。控方形容他为“连环骗子”，指他由始至终都在逃避责任，促请法官重判阻止他再犯。

被告至今未做出任何赔偿。代表律师表示，被告的妻子拿了财产跑去泰国，两人已断绝来往，他如今身无分文。

律师也指出，被告长期患有心理疾病，还押后定期接受治疗，他也将在获释后继续接受辅导和治疗，重犯的可能性不高。控方反驳，被告的心理疾病与他干案没有直接关联。

法官允许被告发言时，被告对出庭聆听判决的父母和女儿道歉，并恳求法官让他能早点出狱照顾家人。（人名译音）