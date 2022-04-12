三部门展开联合执法行动 12名外国注册车辆违规司机接罚单

（早报讯）国家环境局连同新加坡警察部队与陆路交通管理局展开联合执法行动，今天早上在兀兰关卡附近取缔违规的外国注册车辆，12名司机因违规行驶接到罚单，包括排烟量或噪音超标。

由三个部门联合进行的取缔行动共派出约15名官员，于今天（4月12日）早上9时开始，在兀兰关卡附近取缔违规的外国注册车辆。

根据当局联合发布的文告，有一人违反废气排放标准，三人违反噪音排放标准。另外有八人违反了技术和管制规定，例如安装不合规格的车牌。

国家环境局、新加坡警察部队与陆路交通管理局指出，将会继续展开定期的突击行动。从4月1日起，国家环境局也在关卡加强对外国注册车辆的排放量检测。

所有进入新加坡的外国注册车辆必须遵守我国规定的安全和排放要求，例如遵守环境保护和管理（车辆废气）的废气或噪音排放标准。车牌也须在正确的位置上。

从2023年4月6日起，所有外国注册的电单车须达到一氧化碳排放量最多4.5％、二冲程引擎（2-stroke engine）碳氢化合物排放量最多达7800ppm，以及四冲程引擎最多2000ppm。

执法人员将在陆路关卡随机排查车辆的排放量和展开突击检查，违例者可能会被拒绝入境我国，也可能面对处罚。

完整报道：三部门兀兰取缔违规外国车 12司机接罚单