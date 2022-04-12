没获临时准证 白沙一斋戒月市集被令停业

（早报讯）没取得临时市集准证，却不顾警告执意营业，一家活动筹办公司被令暂停在白沙E!Hub@Downtown East商场举办的斋戒月市集。

食品局今天（4月12日）发文告指出，该局执法人员昨天发现Event Business Management私人有限公司，在没有取得临时市集准证的情况下，自本月9日起非法在商场举办斋戒月市集活动。当时有八个摊位正在营业。

文告透露，由于没提供清洁时间表、食品供应商名单和确保摊贩人员接受过必要的食品卫生培训，食品局不批准Event Business Management公司，要求在本月9日至24日举办斋戒月市集的申请。

尽管食品局昨天已发出警告，但上述公司没有理会。食品局今天下令斋戒月市集暂停营业，并会采取执法行动，对付没有取得临时市集准证却执意营业的业者。

根据环境公共卫生法令，任何业者要举办临时市集，须至少在活动前两个星期向食品局提交临时准证申请，以确保他们遵守食品安全措施。临时市集上的食品和饮料摊位，须向食品局注册，售卖食品的摊贩须通过强制性食品安全课程。

食品局强调，违法者一旦罪名成立，可判罚款不超过一万元。重犯者可罚款不超过两万元，或监禁不超过三个月，或两者兼施。