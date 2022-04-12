半夜在小贩中心与人殴斗 三男纠众闹事罪成

（早报讯）一言不合大打出手，六名华族男子与七名异族男子半夜在小贩中心起冲突，抄起椅子、木棍和酒瓶互砸。其中三名涉案华族男子伤人后逃离现场，被捕后仍不承认纠众闹事，但经审讯后判罪成。

三名被告王家冠（61岁）、王家秋（65岁）和梁在吉（51岁）各被控一项纠众闹事，其中梁在吉还面对多一项蓄意伤人罪。至于涉案的另三名华族嫌犯则身份不详。

梁在吉和王家冠今天（4月12日）判坐牢20个月，王家秋则因犯案后潜逃马国19天，判监禁21个月。

这起殴斗事件发生在2019年2月8日午夜时分，地点在哥本峇鲁小贩中心。

根据控方结案陈词，梁在吉和印族男子帕蒂班在当年1月已经结下梁子，事发前一晚，两人各自与朋友到小贩中心聚会时狭路相逢。帕蒂班数小时后尝试与梁在吉谈和，结果两班人互不相让，酿成混战。

根据调查，王家冠是第一个使用暴力的人，他在梁在吉与帕蒂班谈判约七分钟后，突然举起一张椅子进行挑衅，引发肢体冲突。

梁在吉和王家秋声称，他们当时看到对方一群10人走上前，王家冠才会先下手为强，但王家冠供词时却说对方只有六七人，控方因此认为三人并不诚实。

10分钟冲突 父子挂彩入院

在10分钟的冲突中，对方一对父子被木棍打伤，父亲被打中脸部昏倒在地，儿子则在尝试把父亲扶他起来时被击中后脑勺。事故发生后，父亲嘴唇撕裂，儿子后脑勺挂彩，两人后来入院缝针，拿病假养伤了四天。

控方表示，被告们在案件中使用的暴力，已经超乎自卫范围，就算帕蒂班一伙人确实如被告们所言，是主动挑起事端的一方，被告们也不该如此重伤对方，更不该在事后逃之夭夭。其中，王家秋当天傍晚在接到警方电话后立即逃往马国，过了19天才回新接受调查。

代表律师反驳说，被告们并没有预谋策划这场冲突，也没有直接证据表明对方的伤是由本案被告造成的，可能是其他未落网嫌犯所为。

法官下判时同意控方立场，并指出这场冲突发生在公共场所，不仅威胁了周围公众的人身安全，也有可能造成恐慌。

涉案的另一方，目前仅剩一人的案件仍在审理中，其余人早前都已认罪，包括帕蒂班在内的三名男子，分别被判坐牢15个月至22个月不等，另两名将接受缓刑监视，最后一名则被判进入青年改造所。（人名译音）