本地新增4552起病例 再有四人过世

（早报讯）我国今天新增4552起冠病病例，虽比昨天的单日病例高，但同上周二相比呈下滑趋势。

根据卫生部网站今晚（4月12日）更新的数据，截至今天中午，新增确诊病例比昨天的2568起多了近一倍。

这是由于一般在周末后，星期一检测到的病例会增加，并反映在星期二的数据。不过比起上周二（5日）的6341起，今天的新增病例减少近三成。

今天再有四人因冠病并发症逝世，死亡病例累计1307起。

重症病患有55人，其中36人需要输氧，加护病房病患增加一人至19人。

新增病例中有4420起是本土病例，132起从境外输入。本土病例中，3978人通过抗原快速检测（ART）确诊，442人的核酸检测（PCR）结果呈阳。卫生部在网站资料中指出，通过ART确诊的病患症状轻微，且危险性不高。

每周病例传播率从昨天的0.76跌至0.74，连续42天低于1，意味着社区病例一直有减少。过去一天有3329人出院或完成隔离。

截至前天，92％的人口已通过全国疫苗接种计划完成基本疫苗接种程序，72％注射了追加剂。至少接种一剂疫苗的有93％。

过去28天有17万7166人感染冠病，当中99.7％无症状或症状轻微。需要输氧的仅占0.2％，0.02％进入加护病房，0.05％死亡。

截至今天中午，本地确诊病例累计114万5121起。