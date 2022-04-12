行动党调查：林绍权未涉具争议海外商业项目

（早报讯）人民行动党对上届大选期间因被指涉及海外贿赂案、准候选人资格出现争议的林绍权进行的调查工作已经结束。调查显示林绍权并没有涉入有关案件，他对外所做的陈述也都属实。

行动党今天（4月12日）回答《联合早报》询问时说，该党严正看待新加坡人提出的关注，并展开了彻底的查实工作。工作分两个部分进行，分别是林绍权对于没有涉入任何吉宝岸外与海事在巴西具争议性商业协定的公开言论是否属实，以及林绍权与他人相处时的态度。

林绍权是吉宝岸外与海事总经理。他在2020年6月底以行动党准候选人身份亮相后，网上舆论指他参与的Espirito Santo浮式生产储油船（Floating Production Storage and Offloading，简称FPSO）项目涉及巴西贿赂案，因此林绍权也与受争议的协定有关系。

林绍权当时驳斥，指这些说法毫无根据也不属实，并坚称自己没有参与涉事的巴西项目。

行动党说，林绍权负责的Espirito Santo项目，客户是总部设于荷兰的SBM岸外公司，并不是被指出现争议的项目之一。此外，林绍权负责的是在吉宝船厂各项目的执行，并没有参与任何商业协定的磋商。

“我们的调查证实，林绍权没有参与任何的争议性巴西项目。他在这件事上的对外言论也属实。”

除了上述指控，网民也对林绍权的待人处事诸多批评，包括指他身为战备军官，回营受训时对下属态度傲慢，对部队要求太严厉，还有邻居说他总是摆出一张不友善的脸。

林绍权当时接受《联合早报》独家访问回应这些批评时说，不同人对同一起事件会有不一样的看法，至于和邻居的互动，他想不起任何特定事件，但和较熟络的邻居会互动较多。

虽然原本要继续参选，但林绍权因不愿围绕他个人的争议盖过选举的核心课题，最后在提名日前三天宣布退选。他在行动党裕廊集选区准候选人的空缺后来由谢曜全替补。

针对网民对林绍权行为和态度的批评，行动党说，这类事情上的观点各异和主观。行动党也就林绍权的行为收到一系列正面和负面的反馈。

“但明确的是，林绍权的品行和诚信，以及他服务社会的诚意，都没有受到质疑。”

发言人也补充，虽然林绍权最终没有参选，他仍以义工的身份在裕廊帮助面向较低收入家庭的教育和其他扶助计划。

行动党说，该党意识到候选人在日常生活中与人相处的方式，关系到他们是否适合成为候选人。遴选好的政治候选人对行动党和行动党的领导更新进程也至关重要。

“这也是行动党制定了牢固、有系统的候选人选拔机制的原因。尤其因为候选人所受到公众严密的审核，这项机制将继续演变和改进。我们会确保行动党的候选人受到公平的评议和评估，如此我们才能推出优质、有决心、来自不同背景、反映新加坡人不同抱负和关注课题的候选人。”

行动党也将继续尽全力物色和推出德才兼备、有服务热忱的候选人。