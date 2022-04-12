无业汉恐吓性侵三少年

（早报讯）自称有帮派背景的无业男子恐吓三名少年，让他们在游乐场先后为男子口交，否则就“对付”他们，甚至上门找他们家人的麻烦。少年们乖乖就范，其中一人事后上课时行为异常，在校方的追问之下才道出被迫做出猥亵行为的经过。

现年50岁的被告穆斯塔法事后面控，但他不认罪，案件昨天（4月11日）在高庭开审。被告一共面对10项性侵控状，指他逼迫不同少男在不同时候为他口交，控方先就其中三项涉及三名受害人的控状进行举证。

案件发生于2018年10月17日晚上10时30分至隔天凌晨，三名受害人当时的年龄介于16至17岁。根据控方开庭陈词，三名少年是朋友，经常在被告住家附近聚会。2017年下半年，他们在朋友的介绍下认识了被告。

被告对他们很友善，喜爱分享他的人生经历，包括自称过去曾加入帮派和参与殴斗事件，他也不时买啤酒和香烟给少男们。

几个月后，少男们从另一朋友得知，被告曾逼迫朋友为他口交，于是决定疏远被告。案发一天前，被告在电话上质问其中一人为何不理睬他，并且指示三人案发晚上到游乐场见面。

见面后，被告质问三人是否在散播有关他的谣言，并开始动粗，包括拉扯其中一人的头发和掌掴他，以及踢另一人的背部。被告恐吓少男们说，自己有帮派殴斗的背景，可以上少男们的家闹事，对他们做出“不好的事情”。

接着，被告爬到游乐场滑梯的顶端，让少男们一个接一个上去找他，要他们选择为被告口交，否则被告就会找他们麻烦。少男们担心面后果，全都乖乖就范，被告得逞后让他们离开。

隔天早上，其中一名少男在学校上课时表现异常，在学校辅导员的追问下，他才透露自己与两个朋友被迫口交一事。校方知道后立即报警。

没有请代表律师的被告否认所有指控。控方将传召约20名证人上庭供证，或提呈他们的书面证词。

案件还在续审中。