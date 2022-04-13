（早报讯）美国股市对高通货膨胀和升息可能加速感到担忧，三大股指纷纷小幅退低。

美国3月核心通货膨胀率同比上升8.5%，创40多年来的新高。美国联邦储备局理事布雷纳德（Lael Brainard）周二重申有必要快速应对高通胀，其强硬姿态超出市场预期，让股市再次出现动荡。

市场预测联储局可能不止一次加息50个基点以遏制通胀飙升。

道琼斯指数收跌0.26%，报34220.36点；纳斯达克指数滑落0.30%，报13371.57点；标普500指数下跌0.34%至4397.45点。

新加坡海峡时报指数昨日再跌0.99％或33.31点，闭市报3330.25点。

今日（4月13日）可关注的股票：

1. 发展商惠胜置地（Hatten Land）将私下配售1亿2195万新股给10名投资者，配售价为每股4.1分，可一共筹集500万元。

该股在4月8日的五天成交量加权平均股价（VWAP）为4.56分，而配售价比这个价格低了10%。

另一方面，公司位于马来西亚马六甲的Elements Mall更名为ELEMENT X，并将打造成大型电竞中心兼主题酒店。

2. 澳洲集团（AusGroup）的子公司毅之安岸外物流枢纽公司（Ezion Offshore Logistics Hub）计划脱售NT Port and Marine的所有股权给澳大利亚公司Adroit Capital Group。脱售价格为3933万澳元（约4012万新元）。

3. 三泰集团（Tritech）回复来新加坡交易所的质询时说不清楚导致该股交易异常的原因。该股周二大涨11.77％至3.8分，交易量高达1亿零977万股，是全场第二活跃股，连续第二天交易量破亿股。

4. 主板挂牌公司超讯电信（Telechoice）宣布将以现金125万元，全面收购新电信（Singtel）和吉宝讯通（Keppel T&T）各持50％股权的合资公司Radiance Communications私人有限公司。这项收购将带来协同效益和提高效率，加强竞争力和巩固市场领导地位。