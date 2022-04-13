酒后骑车要回国遭阻 马国男对官员动粗监一周

（早报讯）酒后骑电单车到兀兰关卡，马来西亚籍男子要回国却没准备好文件，结果被官员拦截。他为此感到不满，当众大喊大叫，被捕押到关押室时情绪激动，不仅对移民与关卡局人员大声嚷嚷，还出手戳对方的脸颊。

被告斯里沙丝甘（32岁）最终得为自己的言行举止付出代价。他昨天（4月12日）承认一项对公务员动粗和一项酒驾的控状后，被判坐牢一周和罚款4000元，以及吊销各级驾照30个月。

根据案情，被告在我国工作12年，案发时在宏茂桥一带租房住。

新马两国去年11月正式启动陆路与航空疫苗接种者旅游通道（VTL），居住在两国的人无须隔离就能进出新马，但出入境时须准备一些文件，包括护照和接种证明等。

今年3月19日下午1时20分，被告想要回马来西亚探亲，于是骑电单车来到兀兰关卡。

移民与关卡局人员当时要求被告出示相关文件，被告却表示没带文件，跟着突然情绪暴怒，大喊大叫。

被告看似已经喝醉，执法人员于是将他逮捕，并把他带到关押室。他随后被检测出每100毫升呼气中含有57微克酒精，超过法定的35微克。

被告之后坦承骑车前曾喝了五罐啤酒。

被告当时双手被上铐，却在关押室里不断转动手臂，一名移民与关卡局人员和一名警员于是劝被告不要乱动，但被告突然变得很激动，站起来朝移民与关卡局人员大声嚷嚷。

其他警员见状，赶紧上前要被告听从指示，但被告充耳不闻，一直激动大叫，更走近移民与关卡局人员，伸手戳后者脸颊。