职总恒习调查：近八成雇主盼聘请广泛技能员工

（早报讯）本地一项调查显示，以往雇员靠一技之长走天涯的工作模式已无法持续，有约八成的雇主要聘请有更广泛技能的员工，并认为员工须能身兼多职才可在未来两年实现业务目标。

根据培训机构职总恒习（NTUC LearningHub）今天（4月13日）发布的新兴工作与技能报告，有越来越多企业正重新评估劳动队伍的生产力，今年接受调查的雇主中，有79%表示要聘用有更广泛技能的员工，高于2020年类似调查的71%。

职总恒习去年12月向逾650名在本地工作的专业人士展开调查，受访者包括来自六大经济领域如制造、建筑环境、贸易、现代服务、基本服务领域的雇主和员工，以了解就业市场的新兴技能与培训情况。

职总恒习资讯通信总监周水金解释，“混合职务”（hybrid roles）可被定义为需要多种不同技能，才能满足工作场所需求的职位。他说，随着新技术对工作场所带来改变，在迈向数码化的过程中，许多工作和职务已重新调整，员工也在价值链中扮演更重要角色。

“因此，对员工未来职务发展而言，拥有更广泛技能包括关键核心技能或适应技能，及技术技能，被视为至关重要。”

在六大领域中，雇主希望招聘的人才，拥有包括客户导向、跨学科思维和全球视角在内的关键核心技能。另一方面，担任混合职务者最需要的技术技能，是网页和应用程序设计和开发、人工智能和机器学习及数据分析。

报告也指出，高达87%的现代服务领域雇主，如从事资讯通信与媒体及金融服务者，倾向聘请拥有广泛技能者来担任混合职务，其次是基本服务领域如从事医疗和教育的雇主（83%）。