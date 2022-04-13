本地股市周三早盘上升0.64%

（早报讯）本地股市获银行股支撑，海峡时报指数今天早盘（4月13日）上升21.44点或0.64%至3351.69点。

股市暂时摆脱美国联邦储备局可能加速升息的阴影，资深股票经纪何成富接受《联合早报》访问时说，尽管美国隔夜股市表现疲弱，但海指仍上涨，相信是因为投资者改而把焦点放在可能从利率上调获益的银行股。

“联储局可能加大升息力度以对抗通货膨胀，推动价值股增长。联储局进一步升息，息差扩大对本地银行有利。”

星展集团（DBS）、大华银行（UOB）华侨银行（OCBC）和华侨银行（OCBC）早盘分别上升1.93%、0.58%和0.23%，报33.88元、12.08元和31.17元。

今早全场交易量为11亿1000万股，交易额为5亿2633万元。上升股240只，下跌股118只。

发展商惠胜置地（Hatten Land）在开盘首一个小时内一度上涨6.7%至4.8分，早盘上升4.44%至4.7分。

公司在开市前宣布，位于马来西亚马六甲的Elements Mall更名为ELEMENT X，并将打造成大型电竞中心兼主题酒店，同时私下配售1亿2195万新股给10名投资者，配售价为每股4.1分，可一共筹集500万元。

该股在4月8日的五天成交量加权平均股价（VWAP）为4.56分，而配售价比这个价格低了10%。这些股占公司现有17亿4000万股的7.03%。配售活动完成后，则占总数的6.57%。

在个股消息方面，澳洲集团（AusGroup）的子公司毅之安岸外物流枢纽公司（Ezion Offshore Logistics Hub）计划脱售NT Port and Marine的所有股权给澳大利亚公司Adroit Capital Group。脱售价格为3933万澳元（约4012万新元）。

三泰集团（Tritech）回复新加坡交易所的质询时说不清楚导致该股交易异常的原因。该股周二大涨11.77％至3.8分，交易量高达1亿零977万股，是全场第二活跃股，连续第二天交易量破亿股。