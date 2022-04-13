消协：21起投诉针对三家装修商 涉及金额约58万元

（早报讯）新加坡消费者协会过去五个月接获多达21起针对三家装修承包商的投诉，涉及的装修合约金额约58万元。这三家公司的负责团队相信是同一批人。

根据消协今天（4月13日）发出的文告，被投诉的三家装修商为Sense Construction Werkz、K & L Interior，以及Sense Visual，消协分别接获九起、五起和七起投诉。多数投诉指这些公司收取预付款后，并未如期完成房屋装修工程。

会计与企业管制局（ACRA）的记录显示，Sense Construction Werkz和K & L Interior不只有相同的公司董事和秘书，所注册的办公室地址也一样，都位于海军部路North Link Building的四楼22号。

另据消费者的投诉和签署的合约，Sense Visual的联系人和联系方式与上述两家公司一样。

消协说，消费者主要投诉这些公司在收取部分预付款，甚至接近全额的预付款后，一再延迟或未完成装修工程。公司也向消费者称，他们是因为人手不足和员工确诊冠病，才会导致延误。

一些消费者也投诉公司未获得同意就增加工程费，更在装修、电气和油漆工程中犯错。

文告也提到，有消费者在要求公司完成工程或修正错误后，并未获得相关公司的回应。尽管没有如期完成工作，公司仍要求消费者预付款项以继续装修。

针对这些投诉，消协已向这三家装修商发出警告信，要求他们履行对消费者的合约义务。消协也将密切监督这些装修商，并会毫不犹豫地把他们交由新加坡竞争与消费者委员会（CCCS）处理，调查是否违反消费者公平交易法令（CPFTA）。

消协主席杨益财说，过去一年有关住家装修的投诉激增，令消协感到担忧。他吁请消费者做好功课，只聘用那些有良好服务和信誉的装修业者。

消协也提醒公众，坚持签署书面合同来维护权益，并在出现装修差错时拍照留证。若有未解纠纷，消费者可通过热线97958397或网站www.case.org.sg，寻求消协帮助。