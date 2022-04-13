六旬叔拨打公共电话恐吓前老板 罚2500元

（早报讯）六旬阿叔突然翻旧账，想起23年前的老板仍欠他500元薪水，怀恨在心，匿名用公共电话打给前老板，恐吓他“全家死”，吓得对方报警处理。

62岁的德士司机薛念英今早（4月13日）承认抵触一项防止骚扰法令的罪行。

调查揭露，去年2月9日晚上，被告买了些日常用品，正在回家的路上，突然想起23年前因不满前老板梁宏财（现年60岁）而离职，认为对方仍欠自己500元薪水。

心怀恨意的被告，在阿裕尼2道第119座组屋找到一个公共电话，决定拨打梁宏财办公室的号码。当时，梁宏财和三个儿子都在办公室。

电话接通后，被告确认接电话的人就是梁宏财，便用福建话对他开骂，诅咒他“全家死”，还用粗俗的话语侮辱对方的母亲。

梁宏财并不认得来电号码，也不知道有谁对他有那么大的仇恨要杀他全家，便开始问来电者是谁，还问是否有欠他钱。

被告拒绝说出姓名，还警告梁宏财不要报警，接着便将电话挂断了。

梁宏财因突如其来的来电恐吓而受惊吓，担心家人安危，随之报警。

警方成功找到拨电地点，查阅周边的电眼画面，最终锁定被告找上他。

主控官指被告不仅爆粗口，还恐吓要伤害对方，促请法官判被告罚款2500元。被告的代表律师则认为，被告只是骂粗话，不会采取行动，认为罚款1500元至2000元已足够。

法官下判时说，被告的行为浪费警方资源，得知他已知错也没有前科，最终判他罚款2500元。（人名译音）