私吞顾客消费积分监六周 副经理：不再做这样的傻事

金沙中餐厅副经理被指“私吞”顾客消费的积分，求情称积分都花在和同事一起吃饭，没有购买个人奢侈品，如今已吸取教训，“以后也不会再做这样的傻事”。

早前承认抵触滥用电脑法令的张桂艳（48岁，译音）昨日（4月12日）被判坐牢六周。

《新明日报》之前报道，被告共面对三项控状，包括一项失信以及两项抵触滥用电脑法令的罪行。

她被指叫朋友申请金沙尊赏时尚会员（Sands Rewards Lifestyle）账号，之后凡是碰到没有会员账号的顾客，她便会把他们的消费积分存入朋友的会员账号中。

在2018年12月12日至2019年2月13日之间，被告47次将顾客消费后所得到的积分存入友人的会员账号中，共得到价值约1万零71元的积分。

被告后来用积分在金沙消费，总额达1173元。

被告昨日求情时说，她其实并不知道已经积存那么高数额的积分，她在餐馆使用积分，也都是带同事一同去吃，没有花在任何个人奢侈品上。

她说，这几年来她备受压力，失去工作，自我封闭一段时间。她也说，看了一年的心理医生，吃安眠药、抑郁药等，已经承受很大的惩罚。

她也称，学历只有中学程度，对法律不太了解，如今已吸取很大的教训，以后也不会再做这样的傻事。