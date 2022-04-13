几乎提光好友公司户头的钱 男子被判监

（早报讯）好友出于信任把二手车行生意交给男子，后者却失信公司5万多元，导致公司的银行户头内仅剩区区2元8角。东窗事发后，男子写下自白书承诺会偿还这笔钱，但他最终食言，好友遂报警处理。

男子两年后转到另一家二手车行工作，不仅私吞顾客1万6500元的卖车所得，还把公司银行户头内的钱全提走，也把一些文件和密码生成器（token）都带走。

承认两失信控状 判监10个月

53岁被告郑伟文今天（4月13日）承认两项失信控状，另一项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢10个月。

根据案情，被告与一名好友在2015年协议一起做生意，好友于是将他原本名下的公司改为经营二手车买卖生意，并把公司业务全权交给被告打理。

2016年初，好友察觉事有蹊跷，于是询问被告公司的财务状况，但被告却以各种理由搪塞。

虽然好友发现公司的账目和银行的月结单有出入，但他未进一步追查，直到他后来开了1万2000元的支票，却发现户头内余额不足，才惊觉户头只剩下2元8角，其余的5万4930元下落不明。

写自白书承诺还钱却未赔偿 好友报警

被告随后坦承自己在2015年9月至2016年4月间挪走这笔钱。他也写下自白书，承诺会以分期付款的方式吐出这笔钱，并指若他没交出钱，愿意被控失信。

不过，他至今未作出赔偿，好友于是报警处理。

2018年初，被告转到另一家二手车行工作，同样协助公司处理业务。一名顾客在同年8月找上被告，要求被告帮忙将他的三菱汽车以1万8000元转售出去，并同意被告可收取1500元作为佣金。

被告成功把车子转售出去后，却没有把1万6500元的卖车所得交给顾客，反而收入囊中。

被告得逞后，一度闹失联。公司董事一查之下才发现公司户头内的钱全遭被告提走，连带一些文件和密码生成器也被带走。董事和受害顾客于是报警处理，董事也决定关掉这家公司。

律师代为求情时表示，被告帮好友打理生意10个月来，生意都不甚理想，他为此难以应付自己的日常开销，才萌起歪念挪用公司的钱。他本来打算等生意好转后，再把钱归还给好友，无奈他一直经济拮据，始终拿不出这笔钱。

控方训斥说，被告背弃信任私吞公司的钱，且涉及金额高，吁请法官严惩。（人名译音）