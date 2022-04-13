澳洲和我国签署协议 深化两国金融科技合作

（早报讯）澳大利亚财政部与新加坡金融管理局周三（4月13日）宣布签署澳洲—新加坡金融科技桥梁协议（Australia-Singapore FinTech Bridge Agreement），加强两国在金融科技生态系统的合作。

两国都是金融科技公司正在蓬勃发展的国家，随着越来越多企业和资金在两地寻求商机，目前正是两国扩展合作设立这个金融科技桥梁的时候。新加坡目前有超过1400家金融科技公司提供广泛的方案，并且有超过40个创新实验室，金融科技公司的集资去年达到39亿美元（53亿新元）的五年高位。

澳洲财政部和新加坡金管局发布的联合文告指出，两国是在去年6月当澳洲总理莫里森与我国总理李显龙会面时，宣布开始讨论发展这个“金融科技桥梁”（FinTech Bridge），目的是在澳洲—新加坡数码经济协定下的数码经济合作总体框架的基础上，深化两国金融科技生态系统之间的合作。

这个金融科技桥梁将支持现在和未来的金融科技生态系统，它制定一套框架，让两国当局合作，深化金融科技方面的双边和多边合作，以促进金融科技领域的贸易、投资和生态系统发展。

该框架也让两国支持希望在对方市场扩展业务的金融科技公司的建立，并鼓励金融科技公司利用现有的设施和援助，来探索新的商业机会和减少进入市场的障碍。

在目前的合作基础上，框架也帮助加强澳洲和新加坡的政策官员、监管机构和行业团体之间的联系、共同分享金融科技的专业知识，鼓励发展新的机会。

此外，框架将让两国合作探讨关于金融科技领域新兴问题的联合创新项目，以帮助该行业在不断发展的空间中前行，分享关于新兴市场趋势的信息，并学习每个辖区的经验。这包括在区块链和分布式账本科技（distributed ledger technology）、数码身份、跨境数据连接、数据可携带性，以及应用金融科技促进可持续金融等领域的合作。

文告说：“这样的协议有助于我们的企业把握数码繁荣带来的本地、区域和全球机遇，数码繁荣正在跨越边界、重塑行业并改变本区域的经济。”