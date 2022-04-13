违反居家通知吃宵夜 女按摩治疗师监三周

（早报讯）疫情严峻时期从国外回到新加坡，女按摩治疗师违反居家通知，不仅跑去餐馆吃宵夜，还在按摩院过夜，被判坐牢三周。

来自中国，目前已是新加坡永久居民的张薇芬（46岁）求情时声称，她当时听不懂执法人员的英语指示，而且以为没有车送她到隔离地点，以为不需要隔离。

控方反驳，当时有执法人员以华语跟被告沟通，并确保她了解居家通知的规矩。被告这时才在庭上改口，承认她知法犯法。

被告承认一项抵触传染病法令的罪名，余项触犯传染病（冠病19居家令）条例2020的罪名交由法官下判时纳入考量。

案情显示，2021年8月14日晚上，被告从国外飞回新加坡，抵达樟宜机场第一搭客大厦。法庭文件没显示她从哪个国家飞抵新加坡。

移民与关卡局人员通知被告她得履行居家通知（Stay Home Notice），离开机场后必须立刻回家，接下来七天不能出门。她到家后也必须戴上电子监测手环，及确保在居家通知期间全程开着。

另一名华族移民与关卡局人员同时用华语与被告对话，确保她了解以上规矩，被告也点头表示明白。

被告在凌晨1时离开机场后，却乘坐男友人的车到惹兰勿刹的一家餐馆，花了半小时享用宵夜。

她接着要求男友人送她到工作的按摩院，并在按摩院的房间内过夜。被告在庭上称，她当时打算隔天开工。

当天下午1时55分，卫生局人员致电问被告在哪里，她回答说在按摩院内。当局人员指示她留在原地隔离，并在2时40分抵达按摩院，发现被告手上戴着的电子监测手环没有启动。

被告随后被带到附近的酒店隔离。她当天及约两周后的冠病检测都呈阴。

控方表示，被告违反居家隔离令的近14小时内，已接触到男友人、餐馆食客以及两名按摩治疗师同事等人，而身为冠病接触者，她的行为使他人有染病的风险。（人名译音）