医院出口右转撞死老妇 男子监10周吊照八年

（早报讯）男子开货车从百汇东岸医院的停车场驶出时，没留意路况，撞倒一名过马路的84岁老妇，老妇送院抢救后隔天仍伤重身亡。

货车司机吴康成（36岁）今天（4月13日）承认一项抵触公路交通法令的控状后，被判坐牢10周和吊销各级驾照八年。

庭上揭露，被告于2020年9月14日早上11时许，开着货车从百汇东岸医院的停车场驶出，准备右转到直落古楼路。

被告当时停在路口处查看左右车道，随即踩油门右转，但他右转时没有留意到一名过马路的老妇，闪避不及撞上老妇，导致老妇当场倒地。

老妇随即被送院救治，无奈隔天不治。验尸报告显示老妇的死因是头部重创，伤势与车祸情况相符。

调查报告显示，被告案发时的车速仅每小时约7至16公里，但他当时右转时理应能从前方右侧看到老妇正在过马路，若他当下及时停车，将可避免车祸发生。

控方说，尽管老妇没有遵守交通规则过马路，但被告作为驾驶者有责任看清楚周围情况后再驶出。

律师代为求情时说，被告是初犯，他案发时车速非常缓慢，事发后也立即下车提供援助。

律师也说，被告案发一个月后遇上另一起车祸，进而发现他头部有肿瘤须动手术，也有肾衰竭的问题，恳请法官轻判。庭上没揭露另一起车祸的详情。（人名译音）