连续三期无人中 周四多多头奖又达800万

（早报讯）农历新年后的第一次，多多第一组奖金再度站上800万大关，相信今明两天本地将再掀投注热潮。

从本月4日起，多多博彩第一组奖金已经连续三期没有人测中，新加坡博彩公司网站的资料显示，明天（4月14日）开彩的第一组奖金累积高达800万元。

多多本周一（11日）开彩的中奖号码是2、12、18、27、36、49，额外号码是6。

首奖的累积奖金为568万7883元，再一次无人测中。第二组奖金则由12注测中，每一注各分得5万621元。

明晚9时开彩的多多第一组奖金，是多多继今年2月11日送出1900多万元的“红包多多”后，第一组奖金再度累积到800万元。

今年的“红包多多”共有八注测中，每注赢得242万7114元的奖金。

根据改制后的多多规定，累积奖金将以流程（Cascade）方式在第四次开彩时发出，也就是说，第一组奖金最多只能积累到第四期，若是周四开奖后仍无人测得第一组的开彩号码，奖金也不会进一步累积，将由测中第二组开彩号码的得主平分。

不少公众已经摩拳擦掌，纷纷在面簿发文，表示打算去试试手气。根据网友在面簿发布的照片，昨晚6时许，裕廊坊平价超市的投注站已经排起了长龙，现场有近40多名公众在排队等待投注。

网民翁缘缘（38岁）说，自己就住在附近，因此特地去投注，希望能够图个好彩头。她表示昨天在投注站排近20分钟才能投注，相信是因为奖金增加的关系，排队的人数也比平时多。