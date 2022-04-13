把服役警员头推向自己裤裆 男警长称后悔暴力行为

（早报讯）值夜班时突然把两名国民服役警员的头推向自己的裤裆，警长称是为了教训年轻下属工作时不谨慎，并非刻意性骚扰，但承认自己行为暴力。

案发前已在警队服务25年的被告益伟宏（译音，47岁），原本被控两项非礼罪，控方后来将控状改成刑事暴力罪。被告今天（4月13日）认罪后被判罚款3000元。

为保护受害者，法官谕令媒体不得报道任何会泄露受害者身份的资料，包括案发地点。

根据案情，2020年1月22日晚上7时左右，当时年龄21岁的一名国民服役警员到案发地点报到上班。

受害者与被告同属一个团队，但两人并不熟络。隔天凌晨3时15分，被告突然问受害者是否要休息片刻。受害者看到被告站得非常靠近自己，以为被告有意顶替自己的工作，因此没有拒绝。

这时，被告突然用右手将受害者的头推向自己的裤裆，受害者的脸与被告的下体仅隔一根手指的距离。受害者大吃一惊，立即离开房间，约10分钟才回到岗位上，并不再与被告有任何接触。

由于当时受害者还差两周就完成全职服役，他在案发隔天收到反馈表后填写了自己的遭遇。受害者和上司商量后，在25日晚上报警。

调查显示，案发地点的闭路电视拍下了被告的丑行。

事情被揭发后，另一名23岁国民服役警员也站出来指证被告，称自己在同月某天值夜班时也落入被告的魔掌。

案发时，被告在受害者的桌前吃零食，受害者也想拿一些来吃，被告忽然用力推受害者的头，受害者的额头因此碰到被告的下体。受害者深觉受辱，感到自己被非礼，但又不敢举报被告。

控方指出，被告身为资深警长，理应照顾和带领年轻警员。若非其中一名受害者先决定书面投诉被告，另一名受害者很可能会继续忍气吞声，被告的罪行也未必会浮出水面。

代表律师替被告求情时则说，被告这辈子只当过警察，多年来勤恳敬业，也曾多次获表扬，因此对其他新警员有非常高的期望，但表达方式不当，最终害了自己。

警方去年答复媒体询问时透露，被告已在去年4月8日遭停职。