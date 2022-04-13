练弹弓失手击破两组屋窗口 男子危害他人安全监三周

（早报讯）男子到中国出差时迷上弹弓射击比赛，回新加坡后网购弹弓到停车场楼顶练习射击，数次失手射穿对面组屋人家的玻璃窗。法官斥责被告明知自己“射不准”，还不断在户外练习，危及他人的安全，判他监禁三周。

被告陈凡侨（译音，61岁）在本月初承认鲁莽行为危害他人生命安危的控状，其他拥有攻击性武器的罪名交由法官下判时一并考虑。

案情显示，被告2019年11月偶然看到网购平台淘宝上出售的弹弓非常便宜，引起了他的注意。

他隔月到中国出差时，又观看了一场弹弓射击比赛，还马上报名参与相关课程，从此对弹弓产生浓厚的兴趣。

被告回国后，通过淘宝购买了数把弹弓和不同种类的弹珠，并在家里设置了两个标靶进行练习。但他不久后就“转移阵地”到住家附近，后港9道第933座多层停车场的顶层试身手。

被告一般选择在早上或晚上练习，每次都会在地上摆上数个塑料瓶子当做标靶，并面向后港9道第923座组屋的方向射击。

由于被告的技术太差，他在2019年12月25日晚上练习时，弹珠从七楼高的停车场顶层飞向对面组屋，射中一个组屋12楼单位客厅的玻璃窗。

隔年1月12日下午，被告再次失手，射中了同座组屋七楼单位睡房的玻璃窗。两扇玻璃窗都被射穿，留下约五分钱大小的洞孔。

警方在接到两家住户通报后展开调查，先是在停车场顶层找到九颗弹珠，后来通过闭路电视追踪到被告的下落，在被告住家逮捕他，并起获了七把弹弓以及各种大小的弹珠。

代表律师替被告求情时指出，被告不知道练习弹弓违法，而且弹弓射不死人，造成不了太大的伤害，促请法官判他罚款及社区服务就好。

主控官反驳说，卫生与科学局人员检验了被告的弹弓，发现弹珠能以每秒58米的时速射出，射到窗户时，时速是每秒约三四十米。

法官今天（4月13日）下判时说，被告就住在组屋区，而且明知自己技术不佳频频射歪，不可能没想到朝对面组屋的方向发射弹珠，将危害居民们的安全。

法官也认为被告非常鲁莽，其所作所为可谓是反社会的犯罪行为，必须判处监禁，以儆效尤。