冷藏公司被令召回两款Kinder巧克力蛋产品

（早报讯）冷藏公司被令召回两款疑受沙门氏菌感染的Kinder巧克力蛋产品，这已是两周内第七家须召回Kinder产品的进口商。

新加坡食品局今天（4月13日）发文告说，冷藏公司（Cold Storage Singapore (1983)）进口了Kinder Surprise Maxi（100克）和Kinder Mini Eggs（75克）两款受影响的产品，因此已下令他们召回所有批次和保鲜期限的相关产品。

食品局两周以来共下令召回五款Kinder巧克力产品，除了上述两款，还有所有批次的Kinder Egg Hunt Kit（150克）、保鲜期限介于今年7月11日至10月7日的Kinder Surprise巧克力蛋，以及各类包装尺寸与保鲜期限的Kinder Schokobons。

早前已接获召回令的进口商有Kaimay Trading、Heinemann Asia Pacific、Focus Network Agencies (S)、Walluco、Le Petit Depot和Redmart。

沙门氏菌（Salmonella）可能引发食物中毒，症状包括发烧、腹部绞痛和腹泻。

食品局建议，因食用有关产品而对健康感到担忧的消费者，应寻求医疗意见。若对于召回产品有任何疑问，也可向卖家或进口商查询。