吉宝远东终止两客户的钻油台合同

（早报讯）吉宝企业（Keppel Corp）旗下吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）的子公司吉宝远东（Keppel FELS），周三（4月13日）宣布终止与客户的总计8亿5000万美元（11亿5900万新元）的钻油台合同。

吉宝企业透露消息时说，终止合同的依据是，客户在没有合理或合法理由的情况下没有接收各自的钻油台（尽管吉宝远东已经准备好交付），并同时支付未付的分期付款。

被终止合同的其中一个客户是Clearwater Capital Partners的一家联号公司，该客户订造的一艘升降式钻油台（jackup rig）价值约2亿美元，客户仍未接收。美国费康国际公司（Fecon International Corp）订造三艘高规格KFELS B级升降式钻油台的合同也被终止，三艘钻油台价值约6亿5000万美元。

文告说，在终止相关合同后，吉宝远东将保留迄今为止在相关合同下收到的所有款项，并将保留这些钻油台的所有权，包括出售的权利。

终止相关合同是正在进行的探索其他选择的一部分，如出售和租赁这些钻油台。

文告表示，终止相关合同预计对吉宝企业本财政年的每股收益和每股净有形资产，不会产生任何重大财务影响。

吉宝企业周三股价涨1.07％，闭市报6.62元。