（早报讯）本地股市昨天收高，结束连续五日的下跌。新加坡海峡时报指数闭市报3342.22点，微涨11.97点或0.36％。

美国三大股指全面上涨，纳斯达克指数的涨幅最大，达2.03％。标普500指数和道琼斯工商指数分别上扬1.12％和1.01％。

以下是今天（4月14日）值得关注的股票：

1.吉宝企业（Keppel Corp）昨晚披露，独资的吉宝岸外与海事公司（Keppel Offshore & Marine，简称KOM）终止与Clearwater Capital Partners附属公司以及美国费康国际公司（Fecon International Corp）的升降式钻油台订单，后者的订单总值约6亿5000万美元（约8亿8500万新元）。

2.荣南控股（Yongnam Holdings）独立审计师在2021财年财报的审计报告中列出强调事项（emphasis of matter），认为集团和公司是否能继续正常营运，存在重大不确定性。

3.主板挂牌的电子零件分销商世健系统（Excelpoint Technology）接获收购献议，收购方文晔科技（WT Microelectronics）计划以每股1.93元来收购该公司，收购价达2亿3220万元。

4.旭阳控股（Shinvest Holding）大股东提出的全面收购献议已经截止，公司今早开市前要求暂停交易。