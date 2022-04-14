新科研与10家公司展开合作 加强制造业重要数码转型

（早报讯）新加坡科技研究局（A*STAR）将与10家公司展开合作，加强制造业的重要数码转型，使得该领域更具经济韧性。

新科研属下的新加坡制造技术研究院（SIMTech），今早（4月14日）是在2022年制造业生产力技术中心（MPTC）大会上与这些公司签署意向书，就模范工厂智能工程系统（Smart Engineering System @ Model Factory，简称SES@MF）进行协作。

合作伙伴有商业解决方案提供商、高等学府、本地末端用户企业，以及其他新科研研究机构等，包括Hexagon Manufacturing Intelligence

、牧野亚洲（Makino Asia）和Walter AG Singapore等。

合作范围包括制定融合SIMTech数码创新技术的商业方案的大师班和培训课程，以及通过研究合作弥补科技和能力缺口，以加强本地公司及其供应链的韧性。

担任大会主宾的贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉说，随着工业4.0的发展，制造业领域将出现许多新的工作。我国正在培养人才，以确保员工拥有恰当的技能和专业知识，如此一来才能够从即将到来的机会中受益以及支持该领域的发展。

“通过与高等学府、商团和商会以及政府部门机构的合作，我们正在提高本地劳动力的知识基础，并协助员工提高技能和培养新技能。”

例如，在先进制造技能策略及规划中心（Advanced Manufacturing Training Academy，简称AMTA）的引导下，SIMTech将推出八个全新持续教育与培训（CET）课程，让国人为制造业将带来的新机会做好准备。

此外，SIMTech旗下的知识转移办公处（Knowledge Transfer Office）已培训超过7000个专业人士、经理、执行人员与技师（PMET），掌握新兴技术，进而协助1800多家现金制造业的公司提高能力。