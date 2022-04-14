未来三个月拥车证配额增加14.3％

（早报讯）由于报销车辆增加，未来三个月可供市场投标的拥车证配额比目前多出14.3％。其中商用车拥车证将增加34.9％，电单车拥车证更是上涨近四成。

陆路交通管理局今早（4月14日）公布今年5月至7月的拥车证配额数量，可供投标的拥车证配额整体增加14.3％，共计1万1951张，每月平均有3982张。

其中，应付大众市场需求的中小型汽车组（A组）拥车证每月平均有1224张，比目前多出162张。

大型及豪华车组（B组）拥车证则减少46张，每月平均1053张。一般用于注册B组车款的公开组（E组）则增加19张，月均379张。这主要是因为去年7月至12月，有1190辆旧德士报销，扣除新注册的541辆德士，共有649张拥车证分两个季度拨回给E组。

如此一来，下来三个月可供市场投标的汽车拥车证配额总计7971张，比今年2月至4月的7568张多403张，涨幅约5.3％。

货车和巴士组（C组）拥车证配额比目前多53张，月均205张。电单车组（D组）配额显著增加312张，月均1121张。

陆交局是根据今年1月至3月的报销车辆数量、C组的0.25％常年增长率，以及其他因素如德士车队的拥车证等，来计算未来三个月的拥车证配额。