亚股受美股走势提振 海指午前持平

（早报讯）受美国股市上扬的带动，亚洲股市今早（4月14日）普遍上扬，本地股市则呈横摆走势。

截至中午12点午休，新加坡海峡时报指数微起4.05点或0.12％，报3346.27点。整体股市交易量6亿1128万股，交易总值2亿9612万元。全场有175只上升股，下跌股有75只。

海指30只成份股当中，领涨的股票包括牛奶国际控股（Dairy Farm International）、城市发展（CDL）和凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust），分别上涨3.65％、1.94％和1.78％。

区域股市方面，日本、香港、上海和深圳股市分别上涨0.99％、0.37％、0.73％和0.51％。台湾股市则下跌1％。

马来亚银行证券股票经纪范军接受《联合早报》访问时说：“由于乌克兰与俄罗斯的冲突带来不确定因素，以及中国封锁造成的影响，投资者早已预料到我国第一季经济增长将走弱。”

贸工部今早发布的初步预估数据显示，我国经济维持扩张，第一季经济同比增长3.4％，但增速比去年第四季的6.1％放缓。

范军指出，海指达到全年最高的3466点后回调了3.4％，但走势似乎还是良好稳健。它目前徘徊在3350点，也就是50天移动平均线（Moving Average）附近，依然处于上升趋势。