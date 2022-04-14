阿伯举拐杖过马路 骑士闪不及摔倒竟打人

七旬阿伯举起拐杖示意在过马路，电单车骑士闪避不及摔落地，一气之下拳打拐杖伯，事后却谎称担心被打，才会推了对方的脸。

被告是57岁的莫哈默·卡辛穆，他早前承认一项蓄意伤人罪。受害者是一名70岁阿伯，他住在后港92街一带的公寓，因为患有糖尿病，行动不便，需用拐杖。

案情揭露，2020年12月5日晚上7时23分，受害者在公寓对面的巴士站下车，准备过马路时，看到被告骑着电单车，速度颇快地朝他的方向行驶而来，因此举起拐杖，示意对方放慢车速。结果，被告为了闪避受害者，失控摔落地。站起身后，被告立刻走向受害者，一拳打向对方的左脸，导致对方摔倒在地。

这时，一些路人见状立刻趋前询问，受害者被扶进公寓，其中一名保安报警。

案情显示，受害者左脸疼痛，右手和膝盖因摔倒而擦伤。

调查期间，被告谎称摔倒起身后，看到受害者拿着拐杖而担心被打，因此将拐杖推开，再推了受害者的左脸，但并未拳打对方。不过，他的说法有悖当时拍到过程的电眼画面，而控方也认为，被告是不满受害者过马路的方式，包括举起拐杖而气极打人，属于路霸行为。

被告的代表律师则反驳道，若非受害者举起拐杖，让被告以为对方有挑衅之意，他是不会出拳的，所以不能算是路霸案。不过，法官倾向控方的说法，今早（4月14日）判被告坐牢三周。