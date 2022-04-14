图运电子烟闯关 五人助查

三辆马来西亚罗厘暗藏30多万元的电子烟，试图在大士关卡进入我国，被稽查人员揭发，五名马国人助查。

移民与关卡局今早（4月14日）发文告指出，4月5日到7日期间，有三辆马国注册的罗厘试图在大士关卡进入我国，车上被查出1200个电子烟和超过4万9000个相关零件，总值超过30万元。

在5日的一次检查中，当局人员发现涉事车辆后，指示对方下车配合检查，随后检查人员在罗厘的车座后方和脚垫下发现了上述走私物品。

7日，当局人员在一辆罗厘车座下发现装有3万6270个电子烟弹（refill pods）的几个包包，也在另一辆罗厘的车座后方的被单下，另发现了1万3125个电子烟弹。

这三起案件被转交给卫生科学局调查。五名年龄介于21岁至51岁的马国男子，目前配合当局调查。