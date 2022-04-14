本地最大规模盗油案 另12人被控受贿知情不报

（早报讯）本地最大规模盗油案又有12人被控受贿知情不报，其中一人还涉嫌使用近四万元赃款购买宝马轿车。

zaobao.sg早前报道，蚬壳东方石油公司的三名职员与多名同事和船员等人勾当，从公司的毛广岛炼油厂偷油，从2007至2018年失信价值超过1亿2773万元的燃油。

贪污调查局昨天（4月13日）发文告说，被控的12名男子都是蚬壳东方石油公司聘请的独立测量员，他们的职责是检查和呈报公司提供给船只的燃油数量，但都在接受贿赂后隐瞒真实的数量。

除了来自印度的巴拉玛南哈姆（39岁），及我国永久居民纳沙德（45岁），其他被告都是新加坡人，他们是李明连（57岁）、杜莱萨米（60岁）、贾斯比尔（37岁）、阿南德（39岁）、诺鲁里曼（40岁）、尔温（38岁）、凯鲁（38岁）、古穆南（40岁）、里扎尔（38岁）及阿里（55岁）。

他们被指从2014至2017年，收下蚬壳的三名职员祖安迪、穆扎法和吴志强贿赂的至少21万3000美元（约28万7997元）贿金。

收下最高九万美元（约12万1842元）的阿里，也被指使用其中3万9000元购买一辆宝马轿车。

被控的测量员来自四家公司：Intertek Testing Services私人有限公司、Inspectorate Singapore私人有限公司、CCIC Singapore私人有限公司，及SGS Testing & Control Services Singapore私人有限公司。

这起横跨超过10年的罪案，被高庭法官称为规模前所未有，打击了新加坡作为商业枢纽的声誉。

主谋之一的祖安迪在3月31日被判坐牢29年。穆扎法、吴志强及其他同伙的案件在审理当中。（人名译音）