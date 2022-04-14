涉失信客户近48万元 前律师被控上庭

（早报讯）涉嫌在执业期间失信客户近48万元，在遭除名后被指违例为他人准备宣誓书，前律师今天（4月14日）被控上国家法院。

69岁被告古尔代布星（Gurdaib Singh S/O Pala Singh）面对三项严重失信和一项触犯律师专业法令（Legal Profession Act）的控状。

警方今天发文告表示，被告早前在Gurdaib Cheong & Partners律师事务所执业时，就涉嫌在2011年至2016年，趁为三名客户处理司法事宜之便，挪用了委托给他的47万9876元。

根据控状，涉及的款项从2万1000元至32万元不等。

另外，被告在2018年被除名，但他涉嫌在2019年10月为他人准备宣誓书，违反了律师专业法令。

被告在庭上表示有意抗辩，他目前以10万元保释在外，案展至下个月11日进行审前会议。

根据2018年发出的判词，被告当时面对两项违反律师专业法令的指控，指他没把受托管的25万美元（约33万新元）交还给客户，以及擅自从客户户头提取5000元。纪律审裁庭后来裁定他所面对的指控成立，案件接着移交给三司特别庭。

三司认为，被告的专业行为严重失当，谕令将他除名。

根据刑事法典409条文的严重失信罪，触犯者将面对坐牢长达20年，或终身监禁，也可另加罚款。

抵触律师专业法令者，则可被判罚款高达2万5000元，或坐牢长达六个月，或两者兼施。