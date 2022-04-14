竞消委：Lenovo与经销商对电竞笔记型电脑作出误导性宣传

（早报讯）一名男子被网上广告误导购买电竞笔记型电脑，入手后才发现电脑的屏幕刷新率比广告宣称的低得多。新加坡消费者协会主席杨益财提醒公众，在网购时慎防虚假或具误导性的宣传。

新加坡竞争与消费者委员会今天（4月14日）披露，联想新加坡（Lenovo Singapore）与前授权经销商Want Join在网上宣传Legion Y540电竞笔记型电脑时，对某些型号电脑的屏幕刷新率（screen refresh rate）提供具误导性的信息。

屏幕刷新率指的是每秒钟屏幕画面的刷新次数，单位是赫兹(Hz)。一般电脑屏幕的刷新率在60赫兹以上，即屏幕每秒钟刷新60次。刷新率越高，电脑画面就越顺畅。

这名男子2020年1月在联想网站上看到广告称电脑屏幕刷新率为144赫兹，花了1900多元购买电竞笔电，入手后才发现只有60赫兹。他向消协求助后，获得全额退款。

竞消委在同年5月对联想新加坡和Want Join展开调查，发现联想网站在比较不同型号的Legion电竞笔电时省略了一些信息，使消费者误以为所有型号的屏幕刷新率都达到144赫兹。此外，Want Join也在LazMall网上商场对这款笔电的屏幕刷新率作出具误导性的宣传。

联想新加坡与Want Join已分别在2020年6月和3月停售这款笔电，并承诺遵守消费者公平交易法令（简称CPFTA），停止所有不公平的销售手法。

杨益财也在面簿发文提醒消费者，若遇到令人难以置信的网上促销，应该在购买产品前先自行调查，参考近期的顾客评论，切勿一味相信广告宣称的产品价值。

消费者也应留意广告是否使用细小字体列出限制性的附属规则，一些无良商家可能使用脚注（footnotes）来“隐藏”这些信息并误导消费者。