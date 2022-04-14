“虎妈”产“虎女” 佘雪玲日前二度当妈

（早报讯）2020年大选代表工人党竞逐东海岸集选区议席的佘雪玲，今天（4月14日）在社交媒体公布自己顺利生下小女儿的消息。

她的面簿贴文发出一小时内获得超过1500人点赞，在Instagram表示祝贺的则有超过3000人。

现年35岁的佘雪玲出生于农历丙寅虎年（1986年），今年则是壬寅虎年，是名副其实的“虎妈”产“虎女”。

佘雪玲在面簿贴文中说，小女儿“N”生产之后，自己在分娩后恢复期间还要夜间喂奶和换尿布，因此对失去时间概念，还以为今天是星期二。“我想这还需要一段时间才能恢复正常！”

她也说，大女儿会提醒自己要多吃蔬菜下奶，也会帮忙妹妹拍奶嗝，“真的是太可爱了”。佘雪玲的大女儿今年4岁。

佘雪玲也说，自己和丈夫第二次当父母，因此能更好地体会整个过程，尤其是夫妇俩已经决定“关闭工厂”，不打算生育第三胎。

她在贴文中也感谢公众过去几个月给予的良好祝愿，并说：“我们非常期待看到姐妹俩一起长大。”