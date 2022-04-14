躲避追捕闯大士关卡 三嫌犯不准获保释

（早报讯）躲避马来西亚交警追捕，非法闯大士关卡的两男一女，鉴于潜逃风险高，法官下令他们不准保释。

这起案件今早（4月14日）再度过堂时，控方揭露其中一名乘客在逃避追捕的过程中，曾从某处的三楼跳下，但没有透露具体地点。

三人一起通过视讯出庭。被指驾驶汽车，且早前被控危险驾驶导致他人受伤罪和运毒罪的新加坡籍男子张天龙（46岁），被加控一项拥有假护照的罪名。

两名乘客分别是中国籍男子陈松青（35岁）和越南籍女子胡美能（Ho Thi My Nhung，31岁），他们早前各被控一项刑事擅闯罪状。控方要求两人还押多一周，让中央肃毒局完成调查。

虽然警方完成调查，但控方指三人潜逃风险高，申请让他们不获保释。控方指陈松青和胡美能事发后企图逃避追捕，他们也没有家人在新加坡。至于张天龙，控方透露他早在2016年被控上庭，却弃保潜逃，当局曾多次对他发出拘捕令。

控方也指出，张天龙面对的控状附带至少10年监禁。他今早在庭上询问如何申请法律援助。

两名乘客刚聘请的代表律师庭上称，两人没预料会入境新加坡，因为车子当时张天龙由驾驶，他们是被带进来的。

律师认为，两人若罪成也最多判数周监禁，因此促请法官尽快审理案件，不要让他们还押过久。

zaobao.sg报道，上周五（4月8日）凌晨2时14分左右，张天龙驾驶一辆马国注册的车辆在苏丹阿布峇卡大厦（KSAB，即新马第二通道关卡）逃避出境手续，为躲避马国交警的追捕，加速驶向我国的大士关卡。

他见辅警封锁入境车道后，改闯电单车自动通关通道，但由于通道过于狭窄，车子撞向柜台后动弹不得。

过程中，一名关卡人员的右脚踝擦伤，张天龙随即被逮捕。初步调查显示，当局为他验尿后，发现他曾服食毒品。随同非法闯关的陈松青和胡美能企图下车逃逸，最终被辅警拦截。（人名译音）