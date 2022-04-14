肃毒局全岛扫毒 84人被捕年纪最小16岁

（早报讯）中央肃毒局展开为期4天的全岛肃毒行动，起获黑市价约7万元的毒品，共逮捕84人，其中最年轻的嫌犯是年仅16岁少年。

中央肃毒局今天（4月14日）发文告指出，肃毒员4月10日至14日在后港、直落布兰雅及义顺等地展开行动，共起获231克海洛英、304克冰毒、36克摇头丸克他命、113颗爱他死药丸，8颗艾利敏5号药丸和16瓶疑似含有羟基丁酸钠（GHB）的液体，这些毒品的黑市价约7万元。

4月11日下午在桥北路展开的逮捕行动中，肃毒员逮捕了一名27岁的本地男子和一名18岁本地少女。在男子的车上，起获102克的冰毒和数个吸毒用具。肃毒人员也突击了男子在惹兰苏丹的住处，发现更多吸毒用具。

隔天早晨，肃毒员在宏茂桥10道展开突击行动，一名55岁的本地男子疑似走私毒品，由于他也不肯配合，肃毒员只好破门而入，从单位内搜出174克的海洛英，6克冰毒和吸毒用具。

同天，肃毒人员也在同一个住处逮捕了男子的两名男顾客，分别为44岁和45岁。他们都拥有微量海洛英，45岁男子身上也查获吸毒用具。

针对所有嫌犯的调查仍在进行中。

在滥用毒品法令（Misuse of Drugs Act）下，任何人以自己的名义或代替其他人，无论在新加坡与否，贩运毒品都是违法的。凡拥有超过15克海洛英者，一旦罪成，可被判处死刑。