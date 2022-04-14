快速公路飙车撞翻货车 轿车司机监两年吊照八年

（早报讯）男子开车同另一辆轿车在快速公路上飙车时撞翻前方货车，导致货车司机和乘客受重伤，今天（4月14日）被判坐牢两年，吊销驾照八年。

被告谢宏基（译音，43岁）面对一项危险驾驶导致他人受重伤的控状，他原本不认罪，但案件在3月7日开审后，他隔天就改变主意，直接认罪。

这起严重车祸发生于2020年7月29日晚上9时零6分，地点是中央快速公路（CTE）朝往实里达快速公路（SLE），介于宏茂桥3道和杨厝港路出口处之间的路段。

根据案情，被告起初在右边第一条车道行驶，过后与前方的一辆轿车飙车较劲。两辆车子在飙车的过程中不断改换车道，试图越过彼此。

案发前一刻，被告顺利超车并来到右边第二条车道，为了阻止对方轿车切进车道，被告继续加速往前，结果撞上前方的货车。

被告的行车记录器画面显示，货车被撞后失控向左打滑翻滚，被告不久便在路边停下，与被告飙车的轿车则扬长而去。

当年案发后，网上也曾流传出相关车祸视频，一名女子静静坐在路旁，她一手捂着额头，鲜血直流。

庭上揭露，39岁的男货车司机送院后被诊断肋骨骨折，住院三天后继续休了24天病假。26岁的货车女乘客被抛出车外，伤势更重，包括脑出血和头枕骨骨折，必须住院10天和休68天病假。

控方指出，被告在飙车的27秒里行驶了超过一公里，平均车速为每小时146公里，远远超过该路段90公里的时速限制。被告之前也曾犯下疏忽驾驶和超速等交通罪，因此促请法官严惩。

代表律师替被告求情时说，被告并不打算与他人飙车，只想开车回杨厝港住家，但另一辆轿车突然试图从右边车道切入，被告是在闪躲时才不慎撞上货车。

法官下判时表示，被告在案发全程驾驶行为都非常鲁莽，根本不顾交通情况，危害其他公路使用者的安全，必须严惩以起阻遏作用。

涉案的另一名31岁轿车司机则被控危险驾驶，去年10月6日认罪后被判监禁两周和吊销执照30个月。