黄循财获正式推举为第四代团队领导

（早报讯）第四代领导班子领军人选尘埃落定，财政部长黄循财获得内阁成员绝大多数的支持，正式推举为第四代团队领导。

李显龙总理今天（4月14日）发声明做出这项宣布时也说，执政的人民行动党议员今天傍晚也在党团会议上，支持由黄循财（49岁）领导第四代团队的决定。

李总理说：“王瑞杰副总理去年4月请辞第四代团队领军人时，团队希望能有更多时间为领导人选达成共识。当时，他们必须专注于冠病疫情。”

他在声明中指出，第四代团队过去两年紧密合作，在疫情中有机会更好地了解彼此的强处。“随着疫情稳定，我们得以重新审视接班问题。”

李总理指出，接班人的决定对新加坡至关重要，这将确保我国领导人的延续性和稳定性，而这些都是我国制度的标志。“部长们认同领导的权利不是自然承继的。黄循财先生和他的年轻团队将继续为国人倾注全力，以不负他们的信任和支持。”