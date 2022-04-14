首起无人机“阻挡”战机案 男子判罚5万1000元

（早报讯）本地首起无人机“阻挡”战机案下判，无人机爱好者被判罚款5万1000元，法官指此判刑应作为对无人机使用者的警告。

虽然代表律师称被告黄宇森（43岁）没有扰乱新加坡空军部队运作的恶意，也没造成损害，法官今天（4月14日）下判时指被告罪行的严重性不容忽视。

法官指出，无人机当时意图不明确，空军因此得耗费时间资源应对突发情况，确保防御能力不受影响。

控方原本要求法官判被告监禁，但鉴于这是本地首起无人机“阻挡”战机的案例，因此改为要求重罚，促请法官罚被告5万3000元至6万3000元。

不过，法官考虑到这是被告首次触法，他全程配合警方调查，并对自己的行为表示懊悔，因此决定判他少于控方要求的罚款数额。

法官也表示，无人机使用者必须遵守无人机的相关飞行规定，否则将面临严重后果。

zaobao.sg早前报道，被告面对17项抵触航空法令和航空条例的罪名，控方以其中三项提控，其余14项交由法官下判时纳入考量。

被告在2020年5月17日至10月3日，在裕廊西12次违例，在没有事先申请飞行准证下，让型号DJI Mavic 2 Zoom的无人机升空。登加空军基地的无人机识别监控系统侦测到被告的无人机后，立刻向民航局举报。

2020年9月8日，被告在达曼裕廊公园把无人机升至134米的飞行高度，侵入了登加空军基地战机的航道。

两架战机原本计划在一小时内沿此航道降落，但由于战机可能与无人机相撞，对战机和四名飞行员构成威胁，两架战机最终转换航线，基地的跑道也被迫关闭半小时。

代表律师早前求情时透露，案发至今，被告都没有再让无人机升空。（人名译音）